Aaron Paul e Bryan Cranston in una nuova immagine teaser: indizi sul film di Breaking Bad?

Nei giorni scorsi Aaron Paul e Bryan Cranston, interpreti rispettivamente di Jesse Pinkman e Walter White in Breaking Bad, avevano stuzzicato la curiosità dei fan con una criptica immagine teaser.

Ebbene, dopo l'immagine dei due asini con la scritta "Soon", i due attori oggi hanno postato una foto che li ritrae insieme accompagnata dalla didascalia "Even sooner" - potete trovare i post originali in calce alla notizia.

Se già la prima immagine aveva fatto incuriosire i tanti fan della serie AMC, il post di oggi ha letteralmente fatto impazzire il web che si sta chiedendo da giorni se Cranston tornerà effettivamente a recitare nel film di Breaking Bad (Paul è già confermato).

In realtà guardando bene l'immagine è difficile trovare un vero e proprio rimando ai loro iconici personaggi, quindi per il momento è difficile dire se si tratti effettivamente di un teaser per l'attesissimo film televisivo.

Sebbene il creatore della serie Vince Gillian - che tornerà in veste di regista - non abbia ancora confermato una presenza di Cranston nel film, l'attore nei giorni scorsi aveva aperto al ritorno del suo personaggio tramite flashback. Sareste curiosi di vedere nuovamente Cranston nei panni di Walter White? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.