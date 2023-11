Aaron Eckhart, l'attore di Batman accusato di comportamento aggressivo da un'attrice

La nostra recensione de Il Cavaliere Oscuro evidenzia un'ottimo film, anche grazie alla performance attoriale di Aaron Eckhart; eppure, sembrerebbe che l'interprete di Harvey Dent/Due Facce abbia assunto un comportamento tutt'altro che esemplare durante le riprese di Classified (diretto da Roel Reiné).

L'attore, infatti, è stato accusato di ingiustificata aggressività da Abigail Breslin, la quale aveva addirittura paura di restare insieme a lui. Tuttavia, le società di produzione della pellicola ritengono che l'attrice abbia violato il contratto e generato un costo di 80 mila dollari per le sue accuse "pretestuose".

Così afferma la causa, depositata giovedì 2 novembre 2023 presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles: "Durante i lavori, l'intera produzione si è quasi fermata quando Breslin ha avvisato la troupe del comportamento (presumibilmente) aggressivo, umiliante e poco professionale di Eckhart, il quale l'avrebbe messa più volte in pericolo". Di conseguenza, "affinché la produzione potesse continuare, Berslin si è rifiutata di rimanere sola con Eckhart in diverse scene, con tutte le costose soluzioni che ne derivano".

Da parte sua, una rappresentante di Breslin ritiene che "lei non è a conoscenza di alcuna azione intentata, né di notifiche legali". Inoltre, "Ms. Breslin nega categoricamente tutte le accuse contestate e sostiene inequivocabilmente la sua dichiarazione che ha fornito in via confidenziale a SAG".

L'attrice avrebbe in seguito richiesto il pagamento di 35 mila dollari come condizione per firmare l'accordo finale, ma il successivo rifiuto "ha completamente messo in pericolo il benessere finanziario della produzione, inclusa la conclusione degli accordi di distribuzione e la consegna, stipulata secondo i termini degli accordi di distribuzione stessi".

Tornando all'iconica pellicola di Christopher Nolan, eravate a conoscenza della teoria su Due Facce de Il Cavaliere Oscuro?