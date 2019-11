La Aardman presenta Robin Robin, film natalizio in stop-motion in arrivo su Netflix

La Aardman Animations, la celebre casa di produzione britannica dedita allo stop-motion vincitrice dell'Oscar dietro a Shaun The Sheep, Wallace & Gromit e Chicken Run, sta realizzando il suo primo progetto per Netflix.

Trattasi di Robin Robin, uno speciale natalizio di 30 minuti che, ovviamente in stop-motion, racconterà la storia di un uccellino allevato dai topi, descritta come un mix fra Oliver Twist e Il Brutto Anatroccolo.

Nel film il protagonista, un uccellino di nome Robin, quando ancora si trova nel suo uovo, finisce per caso in una discarica, dove viene trovato da un'amorevole famiglia di topi. Man mano che cresce, le sue differenze da volatile diventano sempre più evidenti, e per dimostrare alla sua famiglia di essere un topo degno, organizza la più grande rapina di tutti i tempi.

Dan Ojari e Mikey Please hanno creato e diretto il progetto, con Helen Argo in produzione e Sarah Cox come produttrice esecutiva. Il progetto è una rarissima separazione fra la Aardman e la BBC, con il managing director della società Sean Clarke che ha dichiarato al Guardian: "La BBC avrebbe adorato realizzare Robin Robin, ma non potevano permetterselo. In questo momento le produzioni a grosso budget non rientrano nei loro piani. Al contrario, Netflix ha la capacità di acquistare qualunque cosa".

Alexi Wheeler di Netflix ha dichiarato: "Insieme ad Aardman, siamo entusiasti di celebrare e presentare alle nuove generazioni di famiglie in tutto il mondo il mestiere di animazione in stop motion attraverso Robin Robin, una storia magica che riscalda il cuore e che può essere goduta da tutta la famiglia."

