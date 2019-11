AAA: cercasi direttore esecutivo per gli Amazon Prime Studios

Stanchi del solito lavoro o di passare le giornate sui libri? Candidatevi subito! La notizia, distribuita in esclusiva da Variety, è ufficiale ed ha fatto il giro del mondo: le dimissioni di John Lynch sono ufficiali e dal quindici novembre la poltrona del responsabile delle produzioni Amazon Prime Studios rimarrà vuota, anche se per poco.

Lynch era salito a bordo di Amazon nel 2012 e le cause del suo improvviso ritiro restano un mistero, che s'infittisce alla luce del fatto che quest'anno non è stato l'unico dirigente degli studios a lasciare la Major.

Solo a giugno Bob Berney, uno dei dirigenti per il cinema indipendente, ha lasciato il posto da capo del marketing e della distribuzione e altro improvviso forfait è stato quello di Roy Price, l'ex capo deli Amazon Studios costretto a dimettersi a causa di uno scandalo sessuale. A sostituire Price è stata Jennifer Salke, crescita alla NBC, che ha diretto le trattative per le esclusive di Late Night e Brittany Runs a Marathon, entrambe rivelatesi un cattivo affare.



A causa degli incassi deludenti ai box office, Amazon Studios avrebbero deciso d'invertire la rotta e di abbandonare il punto cardine che li differenziava dalla concorrente Netflix: l'idea di presentare pellicole nelle sale cinematografiche per un lungo periodo è stata messa da parte e adesso la Major punta ad un'esposizione di poche settimane, rendendo poi disponibile le varie pellicole direttamente online.



Tra i prossimi progetti in lista l'intrigante Narcos Vs Zombie e la serie ispirata a Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, ma non mancheranno gli amici del binge watching di sempre: Scrubs South Park e Grey's Anatomy sono ufficialmente nel catalogo Amazon Prime.