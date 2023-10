A24 è pronta a passare ai film blockbuster e agli adattamenti delle grosse IP

Dopo la vittoria agli Oscar 2023 con Everything everywhere all at once e i recenti flop al box office (come ad esempio Beau ha paura con Joaquin Phoenix), pare che la famosa casa di produzione indipendente A24 sia pronta a passare ai film blockbuster e agli adattamenti di grosse IP.

Lo riporta in queste ore The Wrap, secondo il quale ora la mossa di iniziare a realizzare una maggior quantità di film commerciali sarà quasi obbligata, ora che la casa di produzione ha raggiunto una valutazione di 2,5 miliardi di dollari: "Tutti, nel circuito cinematografico indipendente, sono consapevoli che A24 deve orientarsi verso film più commerciali, da realizzare in concomitanza alla ricca line-up di film cosiddetti d'autore", si legge nella recente pubblicazione di TheWrap, che cita un anonimo dirigente della distribuzione. "Con una valutazione di 2,5 miliardi di dollari, è abbastanza ovvio che abbiano bisogno di espandersi da questo punto di vista e abbracciare una fetta più ampia di pubblico."

Da notare che in questi giorni è stato riferito che la A24 sta cercando di acquistare i diritti di Halloween per realizzare una nuova saga e/o una serie tv basati sul famoso franchise horror creato da John Carpenter. Che questa mossa sia il primo prodromo che possa fungere da indicare di come la casa di produzione abbia deciso di muoversi sul mercato commerciale nel prossimo periodo?

Staremo a vedere.