La A24 farà un film horror tratto da una web-serie creepypasta: il regista ha 17 anni!

La A24 è sul tetto del mondo con Everything Everywhere all at once, che guida gli Oscar 2023 col maggior numero di nomination dell'edizione, ma ciò non vuol dire che la casa di produzione tirerà i remi in barca quando si parla di progetti originali.

In queste ore, infatti, è stato annunciato che la A24 realizzerà l'adattamento cinematografico di The Backrooms, popolare web-serie di YouTube basata su un creepypasta di Internet e creata dal diciassettenne Kane Parsons. La notizia ha fatto scalpore a Hollywood soprattutto perché, a quanto pare, il film - che sarà prodotto nientemeno che da James Wan e Shawn Levy - verrà totalmente affidato a Parson, che da YouTube potrà esordire sul grande schermo dirigendo personalmente la versione cinematografica della sua opera nata sul web.

Secondo IndieWire, addirittura, il film sarà girato durante le vacanze estive di Kane Parson, perché chiaramente il ragazzo va ancora al liceo. Nel frattempo, la produzione lavorerà alla sceneggiatura, che sarà scritta da Roberto Patino, anche produttore esecutivo. Il video originale di Backrooms è un cortometraggio in stile found footage ambientato nel 1996: un cameraman sconosciuto esplora stanze e i corridoi vuoti illuminati in modo inquietante per i 9 minuti di durata, mentre la suspense cresce. Potete ammirare il video qui sotto (ma fatelo con le luci accese).

Per altre novità dal mondo del cinema, date un'occhiata alla lista dei trailer che debutteranno durante il Super Bowl 2023.