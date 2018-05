A.X.L., poster e trailer ufficiale del film sull'amicizia tra un ragazzo e un cane robot

È oggi grazie alla Global Road Entertainment che possiamo mostrarvi un poster e un primo trailer ufficiale del curioso A.X.L, nuoto titolo sci-fi scritto e diretto da Oliver Daly (Miles) che vede protagonisti Alex Neustaedter (Colony) e Becky G (Power Rangers).

Utilizzando un po' l'effetto nostalgia e rifacendosi ad alcuni dei più famosi classici del genere come Corto Circuito o Navigator, il film do Daly racconta l'avventura di un giovane e poco fortunato motociclista adolescente, Miles, che in uno dei suoi giri in moto si imbatte in un cane robot militare super avanzato chiamato A.X.L. Con lui forma presto un legame emotivo molto forte, ma gli scienziati dietro alla sua progettazione sono disposti a tutto pur di recuperarlo. Conoscendo la posta in gioco, Miles decide di allearsi con Sara, intelligente ragazza di cui è innamorato, per proteggere il suo nuovo migliore amico in un'avventura adatta a tutta la famiglia.



A.X.L. vede nel cast anche Alex McNicoll (13 Reasons Why), Eric Etebari, Dorian Kingi, Niko Guardado, Dominic Vedder e Jonathan Camp, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 4 agosto 2018. Non sembra né il massimo dell'originalità, ma resta comunque un progetto abbastanza curioso nel suo piccolo, rivolto soprattutto ai giovani.