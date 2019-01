A voi il nuovo poster ufficiale di Alita: Angelo della Battaglia

La Twentieth Century Fox continua a promuovere il suo nuovo film Alita: Angelo della Battaglia, diramando sul web un nuovo poster ufficiale della pellicola che noi, prontamente, vi mostriamo in calce a questa notizia.

Le prime reazioni ad Alita: Angelo della Battaglia sembrano elogiare il lavoro del regista Robert Rodriguez, che ha preso in mano le redini del progetto da James Cameron, il quale ha sviluppato l'adattamento cinematografico per molti anni, e che, alla fine, ha deciso di 'abbandonare' rimanendo soltanto in veste di produttore. La sceneggiatura della pellicola è firmata da Cameron e Rodriguez insieme a Laeta Kalogridis; il film è l'adattamento cinematografico dell'anime Gunnm creato da Yukito Kishiro.

Rosa Salazar dà vita al personaggio di Alita, un cyborg trovato da un cyber-dottore di nome Ido (Christoph Waltz), il quale ridà la vita al personaggio. Alita si risveglia senza ricordi di chi fosse né riconosce il mondo in cui si trova. Alita dovrà imparare tutto quel che per lei è nuovo mentre cerca di indagare sul suo passato, grazie ad un nuovo amico di nome Hugo (Keean Johnson).

Nel cast della pellicola troveremo anche Jennifer Connelly (Top Gun: Maverick), Mahershala Ali (Green Book), Ed Skrein (Deadpool) e Jackie Earle Haley (Watchmen).