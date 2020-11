Solo: A Star Wars Story, la soundtrack arriva in una splendida edizione limitata in vinile

Mondo e Walt Disney Records hanno stretto un accordo di collaborazione per consegnare a tutti i fan di Solo: A Star Wars Story una splendida edizione limitata in vinile della soundtrack della pellicola diretta da Ron Howard, le cui musiche sono state composte da John Powell, mentre il tema lo ricordiamo è ancora del grande John Williams.

L'edizione limitata da collezione può vantare uno spettacolare artwork realizzato da César Moreno, mentre i dischi saranno in 180gr di colore "Iper-spazio" oppure in nero, e includeranno il tema di John Williams The Adventures of Han Theme, oltre che al resto dello score di Powell. Quest'ultimo, che nel suo curriculum vanta già nomination ai Grammy e agli Oscar, è solo il terzo compositore reclutato nell'universo di Star Wars, dopo appunto Williams e Michael Giacchino (autore delle musiche di Rogue One: A Star Wars Story).

"La musica di Star Wars è essenziale e monumentale allo stesso tempo e appare come una missione impossibile per ogni compositore dal momento in cui viene richiesta", ha commentato Mo Shafeek, direttore della sezione musicale della Mondo. "Ma il lavoro originale di John Powell, implementato con il nuovo tema di Han Solo composto da John Williams, è una bomba di nostalgia non-stop e di divertimento che riesce a essere allo stesso livello per i fan della saga".

Sul sito di ComingSoon.net trovate i dettagli della tracklist e i diversi artwork dell'edizione da collezione, mentre in calce a questa news potete visualizzare la splendida copertina di Moreno.

Come ribadito da Ron Howard qualche mese fa, al momento non ci sono piani per un sequel di Solo: A Star Wars Story: "Beh, non c'è nessun sequel in programma ora come ora. E' incredibile far parte di un film di Star Wars che sembra essere una specie di successo underground, che non è quello che ti aspetteresti. Questo film ha avuto uno viaggio molto, molto strano".