Solo: A Star Wars Story, Lawrence Kasdan contro la Disney:'Lo studio ha rovinato tutto'

Lawrence Kasdan, noto autore che ha lavorato anche a L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza, ha affermato che la Disney ha rovinato il risultato del film sulle avventure del giovane Han Solo. Inizialmente progettato con Phil Lord e Chris Miller alla regia, il duo è stato poi licenziato da Kathleen Kennedy.

All'origine della separazione pare ci fossero 'divergenze creative'. Le redini sono passate quindi ad un regista più aziendalista come Ron Howard, che pare abbia contribuito al 70% del prodotto finale.

Solo: A Star Wars Story ha incassato 393 milioni di dollari in tutto il mondo, il risultato più basso di qualsiasi film live action di Star Wars.

Kasdan ha parlato di quando Kathleen Kennedy gli propose di lavorare ai nuovi film di Star Wars, ben prima che George Lucas vendette la compagnia alla Disney.



Lawrence Kasdan incontrò Lucas, che stava sviluppando un progetto sul personaggio preferito di Kasdan, Han Solo.

Poi l'esperienza in Il risveglio della Forza; non pianificata ma 'una bellissima esperienza' secondo quanto dichiarato dall'autore.

Anche per questo Kasdan ha accettato di lavorare a Solo, a condizione che potesse lavorare con il figlio Jonathan.

"Poi lo studio l'ha mandato all'aria" ha affermato "Ma non è una cosa strana".

Potrebbe arrivare una serie spin-off su Solo, dopo il flop del film di Howard; si parla di un progetto per Disney+.

Nel frattempo l'autore della colonna sonora del film si è unito al coro di voci che vorrebbero un sequel di Solo.