Solo: A Star Wars Story, un concept art rivela un'epica scena mai realizzata

In questi giorni il buzz su un possibile sequel di Solo: A Star Wars Story è sempre più frenetico, ma a volte anche ciò che poteva essere ma non fu è altrettanto interessante... Come questo concept design scartato.

Vincent Jenkins, concept artist per il mondo di Star Wars, ha condiviso su Instagram un design di quella che, se realizzata, sarebbe stata sicuramente una scena davvero epica.

L'immagine mostra infatti uno scontro sul Millennium Falcon, e quando diciamo "sul" intendiamo proprio al di sopra del mezzo!

"Un altro concept da 'Solo'. Questa è un'idea che avrei voluto venisse inserita nella versione finale del film. Ispirato da True Lies, uno dei miei film preferiti. #starwars #soloastarwarsstory #hansolo #millenniumfalcon #scifi #disney #darthvader #starwarsfan #jedi #babyyoda #sith #art #conceptart #ilustration #starwarsmemes #mandalorian #clonewars" scrive nella caption del post.

Sull'identità dell'avversario di Han c'è incertezza, CBM ipotizzava Dryden Vos (Paul Bettany) o, dando un'occhiata agli hashtag di Jenkins (che in verità non sembrano essere poi troppo indicativi), avevano pensato anche a Darth Maul (Sam Witwer), considerando anche la sua presenza a fine pellicola... Magari in una versione precedente dello script avrebbe avuto un ruolo più esteso? Chi può saperlo.

Dopotutto, nel post non vi è alcuna indicazione di chi abbia partorito l'idea (i precedenti registi Lord e Miller? Howard?), l'unica cosa che sappiamo è che non è più stata utilizzata per la versione finale di Solo: A Star Wars Story, ed è un vero peccato. Non trovate anche voi?