A Star is Born: il teaser anticipa la canzone 'Is That Alright' cantata da Lady Gaga

Lady Gaga ha diffuso su Twitter un nuovo teaser per l'atteso A Star is Born, quarto remake dell'omonima pellicola uscita nel 1937. Il video include "Is That Alright", canzone scritta dalla pop star insieme ad altri collaboratori tra cui il DJ White Shadow, producer di "Born This Way" e Luke Nelson.

Potete trovare il teaser in calce alla notizia.

La pellicola, esordio alla regia di Bradley Cooper, segue le vicende del musicista di successo Jackson Maine (Cooper), che quando incontra la squattrinata artista Ally (Lady Gaga) rimane rapito dal suo talento e dalla sua particolare bellezza. Ally ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, ma Jack la convincerà a tornare sotto i riflettori: mentre la carriera di lei inizia a spiccare il volo, però, la loro relazione sarà messa a dura prova dalla battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.



A Star is Born, che ha debuttato in anteprima al recente Festival di Venezia, presenta canzoni originali eseguite dal vivo da Cooper e Lady Gaga, da loro scritte in collaborazione con altri artisti come Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson. Nel cast anche Andrew Dice Clay, Dave Chappelle e Sam Elliott. Il film è stato prodotto da Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips e Lynette Howell Taylor, mentre Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino e Heather Parry figurano come produttori esecutivi.



L'uscita del film nelle sale è prevista per il prossimo 11 ottobre.