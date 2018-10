A Star is Born: la soundtrack del film debutta al primo posto nella Billboard 200

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, la soundtrack di A Star is Born firmata Interscope Records ha esordito al primo posto nella classifica dei 200 album di Billboard, con 231.000 copie vendute tra digitali e fisiche.

Oltre ad essere la quinta apparizione in testa alla classifica per Lady Gaga, l'album rappresenta anche la seconda volta che una soundtrack dei film di A Star is Born raggiunge il primo posto. La versione del 1977 con Barbra Streisand e Kid Kristofferson, infatti, ha mantenuto la cima della classifica per 6 settimane dal 12 febbraio al 19 marzo di quell'anno.

Nel film Bradley Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine, che quando incontra la squattrinata artista Ally (Lady Gaga) rimane rapito dal suo talento e dalla sua particolare bellezza. Ally ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, ma Jack la convincerà a tornare sotto i riflettori: mentre la carriera di lei inizia a spiccare il volo, però, la loro relazione sarà messa a dura prova dalla battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.



Esordio alla regia dello stesso Cooper, A Star is Born presenta canzoni originali eseguite dal vivo dall'attore e Lady Gaga, scritte in collaborazione con altri artisti come Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson. Nel cast anche Andrew Dice Clay, Dave Chappelle e Sam Elliott. Il film è stato prodotto da Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips e Lynette Howell Taylor, mentre Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino e Heather Parry figurano come produttori esecutivi.



Il film è al momento in programmazione nelle sale.