A Star Is Born: Bradley Cooper ha scritturato il suo cane nel film con Lady Gaga

Nel corso di una recente intervista, Bradley Cooper ha svelato di aver scritturato il suo cane Charlie per A Star Is Born, film con Lady Gaga che per Cooper rappresenta anche l'esordio alla regia.

A quanto pare questa simpatica decisione ha convinto la PETA, la celebre organizzazione per i diritti degli animali, ad insignire l'attore/regista con uno speciale premio. L'organizzazione infatti ha particolarmente apprezzato la scelta di Cooper di non usare uno dei così detti "cani Hollywoodiani", vale a dire quei cani forniti alle produzioni cinematografiche da associazioni specializzate come Birds & Animals Unlimited. Questa in particolare lo scorso anno è stata citata dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per violazioni dell'Animal Welfare Act.

"Il cane felice e adorabile di Bradley Cooper ruba i riflettori e il cuore degli spettatori in questo film, perché è chiaro che amava stare con il suo padrone," ha detto Lisa Lange, vicepresidente senior della PETA. "PETA è stato testimone di così tanta abusi e negligenze nei confronti dei cani, sia sul set che fuori, che spera che la gentile decisione di Cooper costituisca un precedente da seguire per tutta Hollywood".

Charlie prende il nome dal padre di Cooper, che è morto nel 2011.

A Star Is Born arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 11 ottobre. E' la quarta versione del film dopo quella originale del 1937 di William A. Wellman, il musical del 1954 diretto da George Cukor e con protagonisti Judy Garland e James Mason e il più recente adattamento di Frank Pierson, uscito nel 1976 con la coppia Barbra Streisand e Kris Kristofferson, che fu un grande successo all'epoca e con oltre $80 milioni di incasso (senza tener conto dell'inflazione) divenne il terzo maggior incasso di quell'anno.