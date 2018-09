A Star Is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga nel video di Shallow

La Warner Bros. ha rilasciato un nuovo video musicale del dramma romantico diretto e interpretato da Bradley Cooper, A Star Is Born, con la canzone Shallow, cantata da Cooper insieme a Lady Gaga, protagonista femminile del film presentato alla recente Mostra di Venezia e remake del film È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman.

Quattro volte candidato all'Oscar, Bradley Cooper debutta alla regia con A Star Is Born, dove recita al fianco della pluripremiata popstar vincitrice di un Golden Globe, Lady Gaga. In questa nuova versione di A Star Is Born, Bradley Cooper interpreta una star della musica country, Jackson Maine che s'innamora di una giovane artista in difficoltà, Ally (Lady Gaga). Jack la convincerà ad inseguire il suo sogno ma quando la carriera di Ally decolla, il loro rapporto inizia a scricchiolare ed entra in crisi.

Il cast di A Star Is Born è composto da Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, Sam Elliott, Anthony Ramos, Bonnie Sommerville, Rafi Gavron, Michael Harney e William Belli.

Il film è stato presentato, oltre a Venezia, anche al Toronto International Film Festival e al Festival internazionale del cinema di San Sebastian.

A Star Is Born è l'opera prima di Bradley Cooper e verrà distribuita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 11 ottobre.

Per Lady Gaga si tratta del primo ruolo da protagonista sul grande schermo.