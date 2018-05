A spasso per il Millennium Falcon insieme a Donald Glover! Ecco il video

C'è una nuova featurette, appena uscita online, che mostra Donald Glover, l'interprete di Lando Carlissian nella nuova pellicola a tema Star Wars, Solo, mentre ci fa fare un giro sul Millennium Falcon!

In questo video possiamo dare uno sguardo approfondito all'iconico mezzo di trasporto di Han Solo, che è molto più di una navicella spaziale, lui lo tratta praticamente come se fosse un caro amico, e questo è diventato anche per noi: storia!

A mostrarci gli interni di questo meraviglioso "monumento spaziale" è Lando Carlissian himself, interpretato da Donald Glover, che ne vestirà i panni giovanili, quelli del periodo durante il quale il personaggio incontra il protagonista del film e... Sì, perde la navicella spaziale, che prima era sua.

Diretto da Ron Howard, Solo: a Star Wars Story, vede un cast formato da Alden Ehrenreich, Donald Glover, Joonas Suotamo, Woody Harrelson ed Emilia Clarke.

Solo: A Star Wars Story è il secondo film spinoff (e prequel) della saga principale. Il primo fu Rogue One, che ebbe un successo incredibile quando uscì, nel 2016, guadagnando oltre 1 miliardo di dollari.,

Solo: A Star Wars Story arriva al cinema tra un mesetto!