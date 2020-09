Da A spasso con Daisy a Malcom X, ecco i film sul razzismo che tutti dovrebbero vedere

Negli ultimi mesi le proteste del Black Lives Matter hanno acceso i riflettori su come il mondo del cinema si sia posto nei confronti degli afroamericani nel corso degli anni. Per questa ragione vi proponiamo di seguito una carrellata di film che a nostro avviso meritano assolutamente di essere visti per approfondire l'argomento.

Partiamo la nostra rassegna con A spasso con Daisy, film del 1989 diretto da Bruce Beresford con Morgan Freeman e Jessica Tandy che questa sera va in onda su Cielo. Si tratta di un grande classico intramontabile che pone l'accento in modo quasi giocoso e irriverente su un tema particolarmente complesso come quello del razzismo dell'America degli anni '50.

Potremmo riempire intere pagine su questo argomento con la cinematografia di Spike Lee ma, per questioni di tempo ci limitiamo a citare lo straordinario Malcolm X, dedicato al leader dei diritti degli afroamericani, che spinse la popolazione di colore a ribellarsi, Fa' la cosa giusta e il più recente BlacKkKlansman. Tarantino ha invece affrontato a modo suo il tema del razzismo con Django Unchained, una pellicola lontana da qualsiasi forma di politically correct in cui non mancano violenze e offese gratuite nei confronti dei neri.

Sarebbe poi impossibile non citare 12 anni schiavo, un film da manuale che ha stravinto agli Oscar del 2014 raccontando la secolare storia della schiavitù dal punto di vista di un uomo libero e colto che viene obbligato poi a lavorare nelle piantagioni. Non possiamo poi dimenticare Il buio oltre la siepe, film del 1962 diretto da Robert Mulligan, tratto dal romanzo omonimo di Harper Lee. Infine, ma non per importanza, citiamo Green Book, ispirato alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip.

La lista potrebbe essere arricchita con moltissimi altri titoli ma, per per non dilungarci troppo ci siamo limitati a riportarne solo alcuni. Fateci sapere tra questi quale preferite e, non esitate a segnalare altre pellicole imperdibili su questo complesso argomento.