A Simple Favor, nuovo poster del thriller con protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively

È stato diffuso quest'oggi online un nuovo poster ufficiale di A Simple Favor, intrigante thriller al femminile diretto da Paul Feig (Ghostbusters, Le amiche della sposa) che vede come protagonista Anna Kendrick (Pitch Perfect) e Blake Lively (Gossip Girl).

Scritto per il grande schermo da Jessica Sharzer, che ha adattato l'omonimo romanzo di Darcey Bell, il film seguirà la vita di Stephanie (Kendrick), una mamma vlogger che tenterà di investigare sulla misteriosa scomparsa della sua migliore amica, Emily. Affiancata così dal marito dell'amica, in questo elegante thriller ricco di colpi di scena e tradimenti, segreti e rivelazioni, omicidio e vendetta, assisteremo alla strenua ricerca della verità da parte di un duo del tutto particolare.



A Simple Favor vede nel cast anche Henry Golding, Andrew Rannels, Linda Cardellini, Jean Smart e Rupert Friend, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 14 settembre, mentre non c'è ancora una data d'uscita per il mercato italiano. La sceneggiatura è stata scritto a quattro mani anche da Jessica Sharzer, e Feig figura anche da produttore.



L'ultimo lavoro del regista è stato il criticatissimo reboot al femminile di Ghostbusters, uscito ormai nelle sale tra innumerevoli critiche due anni fa. E non è detto che il prossimo film dopo A Simple Favor sia proprio il sequel del reboot, che Feig vuole assolutamente fare.