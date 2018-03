A Sean Penn non è mai stato offerto il ruolo di Joker ne Il Cavaliere Oscuro

diè ricordato come uno dei 'cinecomics' (dove le virgolette sono d'obbligo) più acclamati di tutti i tempi. Il film ci ha regalato una delle ultime performance di Heath Ledger , qui nei panni del

Un ruolo, quello del Joker, che gli è valsa l'ambitissima statuetta postuma ai Premi Oscar come miglior attore non protagonista. Un'interpretazione che, ancora oggi, è ricordata ed ammirata. Eppure, secondo alcune voci di corridoio, la prima scelta di Christopher Nolan per la parte non era Heath Ledger bensì Sean Penn. Un rumor che si è rincorso per tanti anni e che ora riceve ufficialmente una risposta da Penn in persona.

"Non ricordo. Se ha pensato a me, non me l'ha mai detto" ha spiegato Penn nell'intervista "Tra quello che Jack Nicholson fece nel 1989 e quello che poi è riuscito a fare Heath... ascoltate, nel corso degli anni mi sono stati offerti ruoli in questo genere di pellicole e, nella maggior parte dei casi, quando li guardo e mi ci immagino dentro, penso sempre che non avrebbero mai avuto cosi successo.".

Insomma una sorta di smentita/non-smentita ma che fa capire una cosa: anche se gli fosse stata offerta la parte, Sean Penn non rimpiange la sua scelta che ha portato Ledger ad offrirci un'interpretazione da brividi.