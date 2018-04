A Quiet Place - Un posto tranquillo sorprende con un esordio di oltre 50 milioni!

Secondo le prime stime del weekend, il film diretto e interpretato da John Krasinski avrebbe vinto in scioltezza con un esordio di oltre 50 milioni di dollari al box-office casalingo.

L’ultimo report, infatti, piazza A Quiet Place – Un posto tranquillo al primo posto del box-office statunitense con 50.4 milioni di dollari, ampiamente davanti a Ready Player One, che comunque porta a casa altri 25.1 milioni e un calo brusco del 40% rispetto alla scorsa settimana. Terzo posto sul podio per Blockers della Universal che conquista 21.4 milioni all’esordio nelle sale.

Stabile, e con un calo del 27%, in quarta posizione c’è l’impressionante Black Panther che con altri 8.4 milioni di dollari racimolati raggiunge un totale casalingo di 665.3 milioni, superando Titanic nella classifica dei maggiori incassi statunitensi di sempre. In quinta posizione c’è I Can Only Imagine, in sesta Acrimony, in settima l’altra nuova uscita USA, Chappaquiddick, ottava piazza per Sherlock Gnomes.

Chiudono la Top 10, Pacific Rim: La rivolta e L’isola dei cani di Wes Anderson che con altri 4.6 milioni racimolati raggiunge un totale di 12 milioni, raddoppiando le entrate dello scorso weekend e mantenendo un’ottima media per copia.

Di seguito la sinossi di A Quiet Place – Un posto tranquillo, nelle sale italiane dallo scorso 5 aprile.

Sinossi: La pellicola segue la storia di una famiglia costretta a vivere nel silenzio più assoluto in una fattoria immersa tra i boschi. Tutto procede “normalmente” fino a quando una partita al gioco da tavolo Monopoli cambierà la sorte dei protagonisti e la famiglia dovrà lottare per sopravvivere all’incombente minaccia con un’alta ipersensibilità al suono. Per questo motivo il dialogo sarà sostanzialmente ridotto all'osso, in quanto il silenzio sarà sintomo di sopravvivenza.