A Quiet Place - Un Posto Tranquillo 2, il SEQUEL arriva nel 2020

Come forse già sapete A Quiet Place - Un Posto Tranquillo avrà un sequel, annunciato poco dopo l'uscita in sala (e il successo), di questo primo lungometraggio a tema alieno/horror. Ma quando arriverà?

La data esatta del secondo film? Il 15 maggio 2020 ed è stato confermato direttamente dalla Paramount Pictures, secondo quanto riportato da Collider.

Il primo film è una storia originale scritta da Bryan Woods e Scott Beck, e John Krasinski non solo ha recitato nella pellicola, l'ha anche diretta. Quando gli è stata offerta la direzione lui ha apportato alcune modifiche allo script originale, bene accolte dalla Paramount che gli ha lasciato campo libero.

In A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, Krasinski ha recitato al fianco di sua moglie nella vita reale, Emily Blunt, e il film è stato un enorme successo incassando ben 332 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 17 milioni.

Sinossi di A Quiet Place - un Posto Tranquillo: "Una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore. John Krasinski, per il suo terzo film da regista, sceglie di esplorare e mescolare due registri narrativi, come l’Horror e il Thriller, che si fondono mostrando l’unico comune denominatore: il soprannaturale. Krasinski, oltre ad essere sceneggiatore, regista e interprete del film, dirige per la prima volta la moglie (nel film e nella vita reale) Emily Blunt."