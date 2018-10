A Quiet Place: la Paramount candiderà tutto il cast come non protagonista agli Oscar 2019

The Hollywood Reporter ha confermato che la Paramount ha intenzione di spingere moltissimo per la promozione di A Quiet Place agli Oscar 2019, proponendo tutti i membri del cast come possibili candidati alla statuetta per miglior attore/attrice non protagonista.

Inizialmente la Paramount Pictures e lo sceneggiatore/regista/attore John Krasinski, avevano precedentemente deciso di spingere per la promozione di Krasinski e di sua moglie Emily Blunt nelle parti di attori protagonisti, e puntare alla categoria non protagonisti con Noah Jupe e Millicent Simmonds, che nel film interpretano i figli della coppia.

Dopo un'ulteriore considerazione, tuttavia, la compagnia ha deciso che il film è un vero e proprio ensemble senza un protagonista ben specifico, quindi l'intero cast sarà proposto nelle categorie di supporto. I siti FYC di A Quiet Place sono già stati modificati per riflettere questa nuova strategia, già utilizzata in passato da diverse major.

La tattica di spingere tutti i membri di un cast nelle categorie di supporto fu sperimentata per la prima volta da Lionsgate con Crash del 2005, e da allora è stata usata anche per Little Miss Sunshine del 2006, Babel, e più recentemente con Il Caso Spotlight, nel quale furono candidati Mark Ruffalo e Rachel McAdams e Moonlight, che ha portato alla vittoria di Mahershala Ali.

Che ne pensate di questa notizia? Secondo voi qualcuno dei quattro membri della famiglia Abbott riceverà una candidatura? Fatecelo sapere nei commenti!

Vi ricordiamo che recentemente è stato confermato che John Krasinski scriverà la sceneggiatura di A Quiet Place 2, la cui uscita nelle sale è prevista per il 2020.