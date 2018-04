A Quiet Place, John Krasinski svela le origini delle inquietanti creature del film

Con un incasso complessivo che si aggira intorno alla straordinaria cifra di 89 milioni di dollari nel mondo e con applaudito della critica, A Quiet Place si è dimostrato uno dei migliori thriller horror degli ultimi anni grazie al talento di John Krasinski, che è tornato oggi a parlare del suo film esordio.

Intervistato infatti dai microfoni di Empire Magazine, il regista e interprete ha avuto modo di confermare le origini delle mostruose creature che si vedono nel film, spiegando anche quale logica si nasconde dietro al loro particolare design.



Queste le sue parole: "Sono decisamente delle creature aliene. Sono una macchina perfettamente evoluta. L'idea è quella che siano cresciute su di un pianeta dove non c'erano né umani né luce, il che non ha reso necessari degli occhi in quanto l'unica cosa essenziale era il suono, con il quale potessero cacciare le loro prede. Nel tempo hanno anche sviluppato un modo per proteggere il proprio corpo da agenti esterni, per questo sono praticamente a prova di proiettile. Sempre per questo motivo sono riuscite anche a sopravvivere a una sorta di esplosione che ha distrutto il loro pianeta natale e sopravvivere sui meteoriti formatisi dai detriti dello stesso. Finché non aprono il loro guscio sono completamente invulnerabili".



Vi ricordiamo che A Quiet Place vede nel cast anche Emily Blunt, nella vita di tutti i giorni moglie di Krasinski. Il regista, inoltre, ha già trovato il suo prossimo progetto, dal titolo Life on Mars, interessante thriller sci-fi annunciato ieri dalla Paramount Pictures.