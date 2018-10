A Quiet Place: John Krasinski ha interpretato anche il mostro!

Nel corso di una recente intervista, John Krasinski ha rivelato che oltre ad aver prodotto, scritto, diretto e interpretato A Quiet Place, vestendo i panni del protagonista, nel corso delle riprese ha anche recitato nel ruolo del mostro.

Nella sua recente apparizione al Jimmy Kimmel Live, il regista ha spiegato che ha sempre inteso il film come una sorta di "lettera d'amore cinematografica" ai suoi bambini, e che per il lavoro svolto ha ricevuto i complimenti di mostri sacri come Guillermo del Toro e Stephen King.

Inoltre, Krasinski ha ammesso che sul set, per mostrare i movimenti del mostro agli stunt (nello specifico come il mostro avrebbe dovuto strisciare), ha deciso di indossare il costume e girare una scena nei panni dell'alieno. Infine, il produttore-sceneggiatore-regista-attore-alieno ha specificato di aver scritto il ruolo della protagonista femminile appositamente per sua moglie Emily Blunt, ma che inizialmente era titubante ad offrirle la parte perché, spaventato dall'idea che il film potesse essere un fiasco, non avrebbe voluto rovinarle il curriculum.

Poche ore fa via abbiamo confermato che Krasinski tornerà come sceneggiatore per il già annunciato A Quiet Place 2, che la Paramount pubblicherà nel 2020.

"Hanno preso in considerazione altri soggetti, hanno parlato con alcuni registi e ascoltato le loro idee" ha detto Krasinski. "Solo che un giorno ho illustrato la mia a Drew Form [uno dei produttori, ndr] e lui mi ha detto, 'caspita, è una grande idea, perché non ci lavori un altro po' e gli dai una forma più dettagliata?' E così, eccoci qua. Scriverò io il sequel."

