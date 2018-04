A Quiet Place: gli sceneggiatori parlano del collegamento svanito con Cloverfield

Gli autori di A Quiet Place - Un posto tranquillo di John Krasinski hanno recentemente ammesso, nel corso di un'intervista, che ad un certo punto nel bel mezzo della produzione hanno preso in considerazione la possibilità di collegare il film al franchise di Cloverfield, ma alla fine hanno deciso di desistere da quest'ipotesi.

A Quiet Place - Un posto tranquillo, ha finalmente debuttato nei cinema e sinora è stato accolto davvero molto bene. In una recente intervista con SlashFilm, Bryan Woods e Scott Beck, gli autori del film, hanno rivelato di aver brevemente accarezzato l'idea di farlo diventare parte del franchise di Cloverfield. Un'ipotesi che è decaduta dopo poco tempo, come spiega Beck:"Era una di quelle cose che, immagino, ci stesse passando per la testa e avevamo parlato di questa possibilità. Era un periodo strano però, perché quando stavamo scrivendo la sceneggiatura, 10 Cloverfield Lane era della Paramount. In realtà stavamo parlando di questo film con un dirigente, e dal punto di vista formale sembrava che ci potesse essere un crossover ma quando finalmente abbiamo preso in mano il copione finale della Paramount era un film totalmente diverso. Quello che è stato incredibile è il fatto che lo studio ha sposato questo progetto in toto, privo di veri e propri dialoghi. Non hanno mai pensato di personalizzarlo come un film di Cloverfield".

Negli ultimi anni la Paramount ha trasformato il franchise di Cloverfield in un esperimento unico, collegando script precedentemente non connessi. Il franchise è composto da Cloverfield, 10 Cloverfield Lane e, recentemente, The Cloverfield Paradox, che ha debuttato su Netflix quest'anno.

E anche A Quiet Place - Un posto tranquillo, inizialmente sembrava essere indirizzato in questo modo. Bryan Woods ha aggiunto un altro fattore che ha influenzato questa decisione:"Una delle nostri più grandi paure era l'essere travolti da un franchise o varie riproposizioni. Parlo di paura perché noi amiamo i film di Cloverfield. Sono eccellenti. Ma, da spettatori, desideriamo vedere idee nuove e originali".