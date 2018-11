A Quiet Place 2: Emily Blunt anticipa la presenza di alcuni indizi prequel

John Krasinski e Emily Blunt sono stati intervistati da Entertainment Weekly per parlare dell'evoluzione del sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo, anticipando l'idea di esplorare anche il passato dei personaggi. A Quiet Place - Un posto tranquillo si è rivelato uno dei film maggiormente apprezzati del 2018, mix fra horror e fantascienza.

"In un certo senso, l'idea di vedere chi erano prima queste persone prima che accadesse tutto sarebbe interessante" ha risposto Emily Blunt "ma non sono sicura che sia questa la direzione perché ora siamo concentrati per cercare di capire cosa accadrà nel prossimo capitolo. Credo che le persone si sentano coinvolte con questa famiglia. Al momento è un libro aperto e certamente per John lo è perché ci sta riflettendo proprio ora".

John Krasinski che ha scritto, diretto e interpretato il primo capitolo, inizialmente non era interessato a lavorare su un sequel, ma quando si è accorto di aver trovato una piccola idea per un ulteriore sviluppo di una seconda trama ha iniziato a pensare al sequel:"Non si tratta solo di personaggi da riproporre, questo è un mondo in cui puoi giocare. Si tratta di un'esperienza unica. Non è come Alien o Lo squalo, dove il villain principale è l'elemento che si ripete. Qua si tratta di un intero sistema di regole e puoi andare in diverse direzioni".

Prodotto da Paramount Pictures, A Quiet Place - Un posto tranquillo, ha incassato oltre 334 milioni di dollari con soli 17 milioni di budget. Nel cast con John Krasinski e Emily Blunt anche i giovani Millicent Simmonds e Noah Jupe.