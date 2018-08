A Private War: primo trailer per il film con Rosamund Pike e Jamie Dornan

Aviron Pictures ha pubblicato il primo trailer e il primo poster di A Private War, nuovo film bellico con protagonisti Rosamund Pike e Jamie Dornan e che racconterà la storia vera di una giornalista uccisa durante l'assedio di Horns, in Siria.

A Private War è la storia della giornalista americana Marie Colvin (Pike), che col suo lavoro ha coperto guerre e conflitti per il giornale britannico The Sunday Times dal 1985 fino alla sua morte, avvenuta nel 2012. Nel 2001, in Sri Lanka, ha perso la vista dall'occhio sinistro.

La Colvin è rimasta uccisa durante un attacco missilistico mentre copriva l'assedio di Homs in Siria. Nel corso degli anni ha vinto numerosi premi per i suoi articoli, tra cui quello di giornalista dell'anno nel 2000 assegnatole dalla Foreign Press Association, il premio Courage in Journalism dell'International Women's Media Foundation e il Foreign Reporter of the Year dai British Press Awards (per tre volte).

Oltre a Pike (Gone Girl, Ostili, Beirut), il film è interpretato da Jamie Dornan (Cinquanta Sfumature di Grigio), Tom Hollander (The Night Manager), Corey Johnson (Megan Leavey) e Stanley Tucci (La Bella e La Bestia).

Il film è diretto da Matthew Heineman (Cartel Land) e prodotto da Basil Iwanyk (Sicario) della Thunder Road Pictures e Marissa McMahon di Kamala Films. Tra i produttori figura anche Matthew George (Wind River) di Savvy Media Holdings. I produttori esecutivi sono Erica Lee, Jonathan Fuhrman e Ashley Schlaifer.

A Private War arriverà nelle sale statunitensi dal prossimo 2 novembre.