A novembre nelle sale l'horror della Sony diretto da James Gunn?

Pare che James Gunn abbia girato un horror per la Sony Pictures che vedrà la luce nelle sale cinematografiche a novembre. Già all'inizio dell'estate erano circolate voci su un progetto comune fra Sony e Gunn ma la notizia è poi stata offuscata dallo scandalo dei tweet che ha travolto il regista, licenziato dal set di Guardiani della Galassia Vo. 3.

Prima del San Diego Comic-Con era stato ipotizzato che James Gunn stesse lavorando ad un adattamento del manga giapponese Berserk. Si era parlato anche di Bloodborne, un gioco esclusivo per PS4 del 2015.

Dal momento che l'annuncio ufficiale della Sony non è mai arrivato i fan non hanno avuto conferma sulle voci che circolano insistentemente da tempo.

Nonostante l'annuncio non sia mai arrivato sembra che entro fine anno possa davvero materializzarsi in sala un horror diretto da James Gunn, come recita un programma rilasciato da Sony Pictures, nel quale è segnalato un film senza titolo chiamato semplicemente 'James Gunn Horror', previsto per il 30 novembre.

La conferma di un film di Gunn in programmazione è stata confermata successivamente dalla Sony Pictures, ma il riserbo è a livelli massimi.

Probabilmente la querelle Gunn-Disney ha messo i bastoni fra le ruote ai piani marketing della Sony. Per il momento l'unico dettaglio ufficiale è che sarà un film horror ma nessuna ulteriore notizia è stata rivelata a riguardo.

Non ci resta che attendere novità che certamente arriveranno nelle prossime settimane.