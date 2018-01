A Million Little Pieces: tre new entry nel cast del biopic con Aaron Taylor-Johnson

Ci saranno anchenel cast del biopic, adattamento del memoir di, intitolato In un milione di piccoli pezzi. Alla regia del film ci saràe nella veste del protagonista il marito,. Le riprese del film inizieranno il 25 gennaio.

A Million Little Pieces è il racconto, in parte autobiografico, che parla della dipendenza dalla droga e dall'alcol dell'autore. Nel 2006 il sito The Smoking Gun affermò, con tanto di prove, che i fatti narrati nel libro e presentati come autobiografici fossero in realtà fasulli.

James Frey andò ospite da Oprah e ammise di essersi inventato buona parte dei fatti raccontati nel libro. Questa situazione fece desistere la Warner Bros. dal produrne un film.

Aaron Taylor-Johnson interpreterà proprio James Frey. Billy Bob Thornton sarà Leonard, un guardiano della rehab dove Frey si ricovera mentre non sono ancora noti i ruoli di Carla Juri e Charlie Hunnam, anche se è già stato confermato che avranno ruoli di primo piano. Del cast fa già parte Giovanni Ribisi.

I due coniugi Taylor-Johnson si sono occupati anche dello script del film.

Billy Bob Thornton ha recentemente partecipato ai film Whiskey Tango Foxtrot di Glen Ficarra e John Requa, e al sequel di Babbo Bastardo. Ha inoltre recitato nella serie tv Goliath.

Charlie Hunnam ha preso parte ai film King Arthur: Il potere della spada di Guy Ritchie e Papillon di Michael Noer.

Carla Juri recentemente ha fatto parte del cast di Blade Runner: 2049 e del western Brimstone di Martin Koolhoven.

Le riprese del film dovrebbero iniziare a breve.