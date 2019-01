A un metro da te: il trailer del toccante film romantico è online

A un metro da te è il nuovo film romantico con Cole Sprouse e Haley Lu Richardson e adesso possiamo mostrarvi il trailer di questo commovente viaggio tra le corsie di un ospedale.

A un metro da te, il cui titolo originale è Five Feet Apart, parla di due giovani malati di fibrosi cistica. La malattia li costringe a non avvicinarsi l'uno all'altra più di un metro e mezzo, ma riescono comunque a formare un legame e, alla fine, si innamorano. Nel supporting cast, tra gli altri, ci sono Moises Arias e Parminder Nagra.

Il protagonista di questo film (il cui trailer è stato diffuso da CBS) Cole Sprouse, aveva tempo fa rilasciato una dichiarazione durante un'intervista con Teen Vogue nella quale spiegava questo della pellicola:

"Ci sono alcuni ruoli riescono a portare sullo schermo una rappresentazione accurata, e questo è uno di quelli. Alcuni dicono che il valore della poesia sia l’accettazione da parte degli altri poeti e io non bramo che un pubblico costituito da chi conosce le sfide che devono affrontare i personaggi di questo film. Spero di aver reso loro giustizia. Tutto questo è per voi, ragazzi."

Scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iocanis e diretto da Justin Baldoni (Jane the Virgin), A un metro da Te segue la storia della diciassettenne Stella Grant (Richardson) che, dopo aver vissuto la maggior parte della sua vita in ospedale a causa della fibrosi cistica, incontra l'affascinante Will Newman (Sprouse), anche lui un malato di FC. Tra i due c'è una connessione istantanea ma le loro condizioni di salute impediscono ai ragazzi di avvicinarsi troppo l'uno all'altra e Stella deve anche cercare di salvare Will, che si ribella ai trattamenti ai quali dovrebbe essere sottoposto.

A un metro da te debutterà al cinema in Italia a partire dal 21 marzo 2019. Il trailer ufficiale potete vederlo nel player.