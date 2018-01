A Mark Hamill piace l'idea di interpretare Doctor Octopus nel Marvel Cinematic Universe

Ilè apprezzato da tantissimi fan in giro per il mondo (ma ha generato anche dei detrattori, come Bryan Taylor) e sono tanti gli attori che vorrebbero partecipare ad un film dei

L'ultimo, in ordine di tempo, è Mark Hamill, il Luke Skywalker della saga di Guerre Stellari, visto ultimamente in Star Wars - Gli Ultimi Jedi.

Tutto è nato quando un fan, su Twitter, ha postato un fancasting, immaginando proprio Hamill come il Dottor Octopus del Marvel Cinematic Universe. Il fan ha taggato Hamill... ma si sa, come vanno queste cose. E' raro che un attore famoso controlli ogni tag e risponda pure. Invece, questa volta, Hamill lo ha fatto, mettendo un bel like al fancasting. Ovviamente sul web sono partite immediatamente le campagne per avere Hamill nel ruolo.

Bisogna dire, ovviamente, che al momento non c'è alcuna notizia sull'inclusione di Doc Ock in uno dei prossimi film dedicati a Spider-Man.

Il personaggio è già stato interpretato magistralmente da Alfred Molina nell'acclamato Spider-Man 2 di Sam Raimi. Uscito nel 2004, Spider-Man 2 viene ancora considerato il miglior film sull'Uomo Ragno realizzato ad oggi.

E voi cosa ne pensate di Hamill nei panni del Dottor Otto Octavius? Vi piacerebbe vederlo interpretare questo iconico villain in un futuro capitolo della saga?