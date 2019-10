C'era una volta a... Hollywood: nella scena eliminata Timothy Olyphant e Luke Perry

Come svelato da Entertainment Weekly, nella versione blu-ray di C'era una volta a... Hollywood in uscita il prossimo 10 dicembre includerà venti minuti di scene aggiuntive tagliate poi dal montaggio finale. Una clip mostra una delle sequenze tagliate dal film, che aggiunge maggior spazio ai personaggi di Timothy Olyphant e Luke Perry.

La sequenza vede protagonisti Olyphant, Perry e Julia Butters sul set della serie tv western anni '60, Lancer, ricreata con grande cura da Tarantino e con protagonista Rick Dalton (Leonardo DiCaprio).

Le aggiunte sicuramente non modificano chissà quanto della pellicola di Tarantino ma arricchiscono l'esperienza del nono capitolo cinematografico del regista di Pulp Fiction e Le iene.

Il nuovo filmato include spot adatti al pubblico degli anni '60, oltre a James Marsden nei panni di un giovane Burt Reynolds, una delle chicche principali.



La sequenza in questione appare in realtà come scena post-credit nel nuovo montaggio, con diverse battute tra Olyphant, Perry e la giovanissima Julia Butters che ottiene maggior spazio rispetto alla scena vista nel montaggio per il cinema.

L'edizione in 4K includerà anche un vinile con le canzoni del film, un poster di Rick Dalton e una parodia di Mad Magazine della serie fittizia Bounty Law. Prima dell'uscita in home-video, C'era una volta a... Hollywood sarà disponibile on demand dal 26 novembre, giusto in tempo per l'Award Season.

Sono stati annunciati ieri i contenuti dell'edizione home-video, con il film che torna al cinema con alcune sequenze inedite.