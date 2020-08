C'Era Una Volta A Hollywood e l'omaggio di Quentin Tarantino alla famiglia di Chris Pine

C'Era Una Volta A... Hollywood è una vera e propria lettera d'amore di Quentin Tarantino al cinema, alla sua storia e ai suoi protagonisti. Tra questi, anche un membro della famiglia di Chris Pine si è visto ricevere un piccolo omaggio da parte del regista.

Che Quentin Tarantino apprezzasse particolarmente il talento di Chris Pine lo sapevamo già, poiché qualche mese fa fu lui stesso a definire l'attore di Wonder Woman e Star Trek "il migliore della sua generazione"; che però la sua ammirazione si estendesse anche ad altri membri della famiglia Pine, per quanto immaginabile, non ci era noto.

A quanto pare, infatti, Tarantino è un grande fan dell'attrice della Golden Age di Hollywood Anne Gwynne, la quale, pensate un po', è la nonna materna di Chris.

"Sono stato un paio di volte agli Academy Awards, e in quelle occasioni ho sempre portato mia madre con me" spiega Chris Pine durante il podcast di J. Claude Deering "E un anno, a un after-party di Vanity Fair incontrammo Tarantino. Lui sa tutto su mia nonna. Conosce i suoi film, le sue co-star, i registi, i production designer che hanno lavorato con lei. È semplicemente incredibile. Così lui e mia madre finirono a parlare di queste cose per almeno una quarantina di minuti quella volta, mentre io me ne andai a prendere un altro Martini" racconta scherzando.

Quello che l'attore all'epoca non sapeva, però, è che il regista avrebbe poi inserito un omaggio proprio a sua nonna nel suo ultimo film, C'Era Una Volta A... Hollywood. Pellicola che Pine ha gradito molto, ma nel vederla una prima volta gli era proprio sfuggito il riferimento alla sua famiglia.

"Dopo aver visto il film ho chiamato i miei genitori e ho chiesto loro se lo avessero già visto, e mia madre mi disse di sì, che lo avevano Wo davvero amato, e che aveva apprezzato anche l'omaggio a sua madre" ricorda "'Hai presente quella scena al ranch con Bruce Dern, dove stanno guardando la TV' mi chiese 'Quello che si vedeva sullo schermo era uno dei film di nonna'".

"Devo ancora contattarlo per ringraziarlo, mia madre mi ha addirittura scritto un email che vuole che gli mandi. È stato davvero un gesto carino da parte sua [di Tarantino], e immagino fosse intenzionale. Mia madre era davvero felicissima" conclude Pine.

E voi, avevate notato questo particolare guardando C'Era Una Volta A... Hollywood?