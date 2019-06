C'era una volta a...Hollywood: il nuovo spot ti fa tornare al 1969

Sony Pictures ha pubblicato uno spot tv di C'era una volta a...Hollywood, il nuovo film diretto da Quentin Tarantino. La pellicola, presentata al Festival di Cannes, vede Leonardo DiCaprio nel ruolo dell'ex star televisiva Rick Dalton, che osserva inesorabilmente il declino del suo successo, insieme alla sua controfigura, Cliff Booth (Brad Pitt).

Rick Dalton vive accanto all'astro nascente del cinema Sharon Tate (Margot Robbie), moglie di Roman Polanski e destinata ad una fine orribile per mano della Family di Charles Manson.

Si tratta del nono film in carriera diretto dal regista de Le iene e Pulp Fiction. Quentin Tarantino torna a raccontare una vicenda che si colloca in un anno molto particolare per Los Angeles e gli Stati Uniti d'America.

Il cast è stellare e comprende altri divi come Kurt Russell, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Luke Perry, Margaret Qualley e Al Pacino.

Per Margot Robbie, C'era una volta a...Hollywood è un omaggio a Sharon Tate, il personaggio da lei interpretato nel film.

Nelle scorse settimane è stata pubblicata anche la cover di Empire dedicata al film, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 19 settembre, mentre negli Stati Uniti l'uscita è prevista per il 26 luglio.

Il film alterna sequenze in bianco e nero ad altre a colori e la critica alla kermesse francese l'ha accolto con discreta positività. Ora si aspetta il responso del pubblico.