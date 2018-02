A Family Vacation: Isabelle Huppert, Marisa Tomei e Greg Kinnear nel cast

sono tutti entrati a far parte del cast di, il nuovo film scritto e diretto da

La pellicola arriva a due anni di distanza dall’ultimo progetto del regista, Little Men, e vedrà la presenza anche di André Wilms, attore feticcio di Aki Kaurismaki. A Family Vacation è stato co-scritto dal regista insieme al suo abituale collaboratore Mauricio Zacharias e racconta la storia di tre generazioni della stessa famiglia alle prese con un’esperienza che cambierà per sempre le loro vite durante una giornata di vacanza a Sintra, in Portogallo, una città dal sapore storico, conosciuta per i suoi magici giardini e le sue ville e palazzi che sembrano usciti fuori da un racconto incantato.

Sachs aveva già lavorato sia con Kinnear, in Little Men, che con la Tomei, in Love Is Strange, ma di sicuro l’inserimento della Huppert nel cast conferirà qualcosa di ancora più prezioso al progetto. Il regista ha, infatti, dichiarato: “Sto lavorando con alcuni dei miei attori preferiti al mondo per raccontare questa delicata storia di una famiglia in crisi. Con alcuni, come la Huppert, lavorerò per la prima volta, con altri ho collaborato per anni. Lo script ha un’ottima qualità cinematografica, nove vite disvelate in un solo giorno ed è meraviglioso avere questo nutrito gruppo di attori per portarlo alla vita”.

Le riprese del film si concluderanno in ottobre, per una probabile uscita nel 2019.