A Dog's Way Home, il trailer del film tratto dal romanzo dell'autrice di Qua la zampa!

È grazie alla Sony Pictures che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale e il poster di A Dog's Way Home, nuova commedia a base di cani parlanti diretta da Charles Martin Smith (L'incredibile storia di Winter il Delfino) che vede nel cast di doppiatori originali anche Bryce Dalla Howard.

Tratto dall'omonimo romanzo bestseller del New York Times scritto da Bruce Cameron e adattato per il grande schermo dallo stesso autore insieme a Cathryn Michon, A Dog's Way Home segue la storia di Bella (Howard), una cagnolina che intraprende un viaggio di 400 miglia dopo essere stata separata accidentalmente dal suo amato padrone, Lucas, aspirante studente di medicina e volontario al VA Hospital. Durante la sua ricerca della strada di casa, Bella crescerà e toccherà molte vite, da un cucciolo di leone di montagna orfano a un veterano senza tetto in cerca di fortuna, portando gioia e conforto.



A Dog's Way Home vede nel cast (sia doppiatori che attori) anche Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp, Wes Studi ed Edward James Olmos, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 11 gennaio 2019.



Bruce Cameron è anche l'autore di A Dog's Purpose, di cui è attualmente in sviluppo un sequel cinematografico con protagonisti Josh Gad e Dennis Quaid.