A Casa Tutti Bene, due nuove clip ci presentano il family drama di Gabriele Muccino

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi due nuove clip di A Casa Tutti Bene , nuovo family drama tutto italiano diretto dae con un cast all-star che vedrà tra gli interpreti anche

Il film racconta di un grande famiglia che si ritroverà a festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni sull'Isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Dopo i festeggiamenti, però, un'improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei traghetti e fa saltare i rientri previsti dai famigliari, costringendo tutti a un soggiorno prolungato sull'Isola. Questo darà la spinta ai protagonisti per fare i conti con gelosie mai sopite, inquietudini, demoni personali e improvvisi colpi di fulmine, per una vacanza in famiglia decisamente dimenticabile.



A casa tutti bene vedrà nel cast anche Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Elena Cucci, Tea Falco, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi. L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 14 febbraio 2018, in tempo per San Valentino, la festa degli innamorati. Si andrà quindi a scontrare con il più provocante e atteso Cinquanta Sfumature di Rosso, capitolo finale della trilogia cinematografica tratta dagli omonimi romanzi di E.L. James e diretto da James Foley.