A casa tutti bene: il cast stellare al centro di una nuova featurette

01 Distribution ha diffuso in streaming una nuova featurette ufficiale di, family drama tutto italiano diretto da) e con un cast all-star che vede tra i protagonisti

Il film racconta di un grande famiglia che si ritroverà a festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni sull'Isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Dopo i festeggiamenti, però, un'improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei traghetti e fa saltare i rientri previsti dai famigliari, costringendo tutti a un soggiorno prolungato sull'Isola. Questo darà la spinta ai protagonisti per fare i conti con gelosie mai sopite, inquietudini, demoni personali e improvvisi colpi di fulmine, per una vacanza in famiglia decisamente dimenticabile.

Il cast stellare della pellicola conta anche Pierfrancesco Favino – sulla cresta dell’onda dopo l’ottima conduzione dell’ultimo Festival di Sanremo – Claudia Gerini, Elena Cucci, Tea Falco, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi.

L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 14 febbraio 2018, in tempo per San Valentino, la festa degli innamorati. Si andrà quindi a scontrare con il più provocante e atteso Cinquanta Sfumature di Rosso, capitolo finale della trilogia cinematografica tratta dagli omonimi romanzi di E.L. James e diretto da James Foley.