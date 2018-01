A breve il trailer IMAX di Solo: A Star Wars Story?

Giorno dopo giorno spuntano in rete nuovi aggiornamenti relativi al fatidico primo trailer dello spin-off incentrato sul contrabbandiere intergalattico. Atteso nella giornata di, giorno in cui il countdown segnava i quattro mesi che ci separano dalla proiezione della pellicola nei cinema, pare che l’attesa stia per terminare.

L’editor Vahn Gharakhani ha lanciato un tweet alcuni giorni fa in cui sosteneva che il trailer di Solo: A Star Wars Story fosse al vaglio del processo di rimasterizzazione digitale. Il portale di informazione ComicBook ipotizza che la Disney stia aspettando l’evento del Super Bowl del prossimo 4 febbraio per mostrare agli occhi di tutto il mondo le prime immagini del lungometraggio. In attesa dell’avvio della campagna promozionale continuate a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti.

In una serie di audaci avventure all’interno dei pericolosi e bui bassifondi criminali, Han Solo incontra il suo imponente futuro copilota Chewbecca e il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian in un viaggio che segnerà il percorso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

Inizialmente la pellicola ha visto in cabina di regia Chris Miller e Phil Lord, ma i registi sono stati successivamente licenziati per divergenze creative con la Lucasfilm di Kathleen Kennedy. In sostituzione dei due è subentrato il famoso regista Ron Howard, il cui intervento nella produzione dello spin-off non si è limitato alle riprese aggiuntive e ciò fa intendere che il prodotto finito potrà probabilmente dirsi un’opera quasi completamente sua.

L’attore che interpreterà uno dei ruoli più iconici del cinema è Alden Ehrenreich (Blue Jasmine), affiancato dalla star di Game of Thrones Emilia Clarke (Qi’Ra), da Donald Glover (Lando Calrissian), Joonas Suotamo (Chewbecca) e da Woody Harrelson (Tobias Beckett). L’uscita del film nelle sale italiane è fissata per il 23 maggio 2018.