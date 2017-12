A Boy Named Shel: James Franco dirigerà e interpreterà il biopic sullo scrittore

Dopo il clamoroso successo ottenuto con, già indicato come uno dei prodotti di punta della stagione dei premi,ha già adocchiato il suo prossimo progetto.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Franco interpreterà e dirigerà il biopic A Boy Named Shel, tratto dall’omonimo libro di Lisa Rogak che racconta la vita movimentata dell’uomo che scrisse L’albero, uno dei libri per bambini più controversi scritti nel Novecento.

Ad adattare il romanzo saranno Chris Shafer e Paul Vicknair (Before We Go, Playing It Cool), mentre non c’è ancora una data certa per l’inizio delle riprese. The Disaster Artist sbarcherà nelle sale italiane a fine gennaio 2018.

Sinossi: Una vita esagerata quella di Shel Silverstein, con case di proprietà che coprivano entrambe le coste americane con molti altri appartamenti nel mezzo e una tendenza a soggiornare spesso nella Playboy Mansion. Ovunque andasse affascinava i vicini, si faceva un numero infinito di amicizie e conquistava tantissime donne con la sua inesauribile energia. La sua creatività gli portò fama e fortuna e i suoi libri per bambini vendettero milioni di copie in tutto il mondo. ma era più che un semplice scrittore per l’infanzia. Ha collaborato con chiunque abbia incrociato il suo cammino, scritto canzoni come A Boy Named Sue, disegnato cartoni come Stars and Stripes e ha realizzato commedie sperimentali con David Mamet. Un uomo capace di lavorare al massimo delle proprie energie fino alla morte prematura nel 1999.