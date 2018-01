A Ben Affleck è stato chiesto di dirigere Flashpoint... la scorsa settimana!

Dopo tanti rinvii e problemi, il - fino ad oggi - sfortunato film dedicato al personaggio di, titolato Flashpoint , sembra sia diventato unaper la, ed ha addirittura trovato ben due registi.

A dirigere la pellicola dedicata a Flash, interpretato in questo universo cinematografico della DC Comics dall'attore Ezra Miller, dovrebbero essere - salvo imprevisti dell'ultim'ora - il duo formato da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, sceneggiatori di grosse commedie della Warner Bros. e che, di recente, hanno co-scritto anche Spider-Man: Homecoming. I due hanno confermato su Twitter di essere in trattative avanzate per ottenere l'incarico.

C'è da dire che tale news è passata inosservata in quanto Variety ha confermato che i due erano tutt'altro che la prima scelta della Warner Bros. e che, prima di loro, è stato chiesto sia a Robert Zemeckis che a Ben Affleck di dirigere il cinefumetto. Ovviamente i fan pensavano che, comunque, che la Warner avesse chiesto a Zemeckis e ad Affleck di dirigere Flashpoint tempo fa, per poi rivolgersi al duo Daley-Goldstein.

Invece, in un nuovo update, che molti appassionati della DC hanno già trovato "preoccupante", è stato chiarito che la Warner ha chiesto ad Affleck di dirigere il film... la settimana scorsa! Questo vuol dire che lo studio si è rivolto - soprattutto secondo i fan - come "ultima spiaggia", dopo tanti rifiuti, al duo formato da John Francis Daley e Jonathan Goldstein soltanto negli ultimi giorni e che i due erano tutt'altro che la prima scelta dello studio per quest'incarico.

Preoccupazioni o meno, c'è da dire, però, che finalmente si vede la luce in fondo al tunnel e che, finalmente, questo progetto cosi sfortunato sta iniziando a prendere piede.