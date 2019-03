A Beautiful Day in the Neighborhood: nuova foto online

È arrivata una nuova fotografia di A Beautiful Day in the Neighborhood, con il premio Oscar Tom Hanks che interpreta l'anchorman Mister Rogers.

La foto è courtesy di Sony Pictures e potete darle un'occhiata in calce alla notizia. L'immagine è stata pubblicata oggi per celebrare il compleanno di Fred Rogers.

A Beautiful Day in the Neighborhood racconta la storia dell'amicizia -reale - nata tra l'amato Fred Rogers e il cinico giornalista Tom Junod (interpretato Matthew Rhys, The Americans). Nel film verrà presentato il cinico giornalista che accetta di lavorare a un pezzo sull'iconico presentatore. Dopo averci parlato, Junod scoprirà di vedere il mondo e la prospettiva sulla vita in modo molto diverso.

A scrivere la sceneggiatura di questo nuovo lungometraggio con Tom Hanks è stato Micah Fitzerman-Blue con Noah Harpster (Transparent,); la pellicola è invece diretta dalla regista Marielle Heller.