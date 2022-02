97 Minutes: Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring si uniscono al cast del film con Baldwin

Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring si sono uniti al cast di 97 Minutes, thriller d'azione che sarà diretto dal regista Timo Vuorensola e scritto da Grover. Buring la ricordiamo soprattutto per il recente The Witcher, mentre Meyers ha recitato in Vikings ed .è stato Dracula nella serie della NBC. I due si uniranno al già confermato Alec Baldwin.

97 Minutes parla di un transatlantico, il 767, che viene dirottato. Sappiamo relativamente presto che il volo si schianterà in 97 minuti, ovvero quando il carburante si esaurirà. Opponendosi alla volontà del vice dell'NSA Toyin, il direttore dell'NSA Hawkins si prepara all'abbattimento dell'aereo prima che quest'ultimo provochi dei danni catastrofici a terra. Questa scelta lascia il destino di passeggeri innocenti nelle mani di Tyler, uno dei presunti dirottatori a bordo, il quale non è altro che un agente dell'Interpol sotto copertura... forse.

Meyers e Buring saranno due passeggeri del volo transatlantico, mentre Alec Baldwin interpreterà Hawkins. Sembra che quest'ultimo sarà dunque presente, nonostante la causa intentatagli dalla famiglia di Hutchins, DOP deceduta per mano di Baldwin nell'incidente sul set di Rust. A completare il cast di 97 Minutes, oltre ai tre attori già citati, ci saranno anche Jo Martin, Michael Sirnow, Pavan Grover, Anjul Nigam, Kasia Koleczek, Davor Tomic, Slavko Sobin e Luke J I Smith.