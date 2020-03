Il 90% delle scene action di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è finito nel film

Dopo l'arrivo dell'edizione in digitale e in home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, abbiamo avuto modo di vedere i contenuti speciali dell'edizione e le numerose interviste concesse dal cast e dagli addetti ai lavori per capire i segreti della lavorazione.

Oltre ai volti noti, si segnala la presenza anche della stunt-coordinator Eunice Huthart, la quale dopo aver parlato del lavoro di Adam Driver nelle sue scene, ha confermato anche che il 90% del materiale girato per le scene action è poi finito effettivamente nel film che il pubblico ha visto nelle sale. Questa testimonianza aiuta ad allontanare le deboli voci sulla esistenza di una fantomatica J.J. Abrams Cut che non avremmo mai visto, ma come ribadito più volte anche dal regista stesso, la sua versione finale è quella effettivamente uscita in sala.

"Ho lavorato a film la cui percentuale di scene girate poi finite nel film è stata del 60%, 65%, o 70%, ma per questo direi che il 90% del girato è finito nel film".

Ultimamente, è stato Greg Grunberg ha confermare l'inesistenza di una J.J. Abrams Cut dell'ultimo film della saga: "Personalmente, non penso che sia vero, e sarei sorpreso di vedere una J.J. Cut. Ogni film viene realizzato attraverso una serie di tagli. È un processo naturale. Ma io questa non la bevo". Sempre Grunberg ha poi rivelato di non aver particolarmente apprezzato una specifica critica al film: "Quando uscì il film ci fu una critica in particolare che mi diede molto fastidio. Diceva che [J.J./il film] stesse semplicemente cercando di compiacere i fan. E io ero tutto un "Ma che dite? È quello che deve voler fare un film del genere, soddisfare i fan".

L'Ascesa di Skywalker, lo ricordiamo, è stato pubblicato negli store digitali degli USA in anticipo di qualche giorno per via dell'emergenza Coronavirus.