Quali sono i 9 film di Tarantino? Alla scoperta della carriera del regista

L'acclamato regista e sceneggiatore Quentin Tarantino è tornato a conquistare i titoli delle testate online questa settimana in seguito all'annuncio della sua nuova carriera da romanziere, che lo porterà alla pubblicazione di due libri nel 2021.

Come noto, infatti, Tarantino ha affermato che chiuderà la sua carriera da regista dopo la realizzazione del suo decimo film, una notizia che ha fatto disperare gli appassionati di tutto il mondo e alla quale questo improvviso tuffo nella letteratura sembra voler dar credito.

Ad un anno dall'uscita della sua ultima opera C'era una volta a Hollywood, non si sa ancora nulla sul prossimo progetto del regista e la sensazione è che bisognerà aspettare ancora un po' prima di poter ottenere qualche dettaglio in merito: che storia racconterà?, che genere affronterà?, quali attori faranno parte del cast?, tutte domande che è lecito porsi ma che troveranno risposta prossimamente, magari intorno alla fase promozionale del suo primo romanzo.

In compenso, molti si chiedono quali sono i nove film di Tarantino: il regista è in giro da così tanto tempo e ha collaborato a così tanti progetti cinematografici che negli anni si è creata un po' di confusione in proposito, soprattutto tra gli spettatori più 'casual'.

Ecco dunque la lista completa dei film di Quentin Tarantino:

Le Iene Pulp Fiction Jackie Brown Kill Bill Vol.1 - Kill Bill Vol.2 Grindhouse: A prova di morte Bastardi senza gloria Django: Unchained The Hateful Eight C'era una volta a Hollywood

Come potrete notare dal nostro elenco Kill Bill Vol.1 e Vol.2 vanno considerati come un unico film, dato che è così che li considera lo stesso Tarantino: ecco perché film come The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood sono stati pubblicizzati come l'ottavo e il nono film di Tarantino fin dalle locandine ufficiali e dai trailer, anche se tecnicamente, essendo Kill Bill diviso in due film, conterebbero come nono e decimo film.

Non contano ovviamente la regia di Sin City di Robert Rodriguez - per il quale Tarantino ha diretto una sola scena in segno di amicizia nei confronti del collega - né Grindhouse: Planet Terror, collegato a A prova di morte ma diretto dallo stesso Rodriguez, e sono da trascurare anche la co-regia di Four Rooms e le regie televisive per alcuni episodi di CSI: Scena del crimine e ER: Medici in prima linea. Tra i film sceneggiati da Tarantino ma diretti da altri registi citiamo poi Una vita al massimo di Tony Scott, Natural Born Killers di Oliver Stone, il cortometraggio Dance me to the end of love, Dal Tramonto all'Alba di Robert Rodriguez e The Rock di Michael Bay.

Per altri approfondimenti: