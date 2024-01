⁠Zack Snyder, quali sono i prossimi progetti del regista di Rebel Moon?

Quali sono i prossimi progetti di Zack Snyder? Dopo aver letto le sue dichiarazioni sulla decisione di iniziare un secondo lavoro come direttore di fotografia dei suoi film, scopriamo insieme a cosa sta lavorando il regista di Rebel Moon.

Naturalmente ora come ora l'attenzione di Zack Snyder è tutta sul franchise di Rebel Moon, con la post-produzione di Rebel Moon 2 in corso d'opera in vista del debutto del film - cliccate qui per scoprire quando uscirà Rebel Moon 2 su Netflix - e dell'esordio di ben due 'Snyder Cut', ovvero le versioni alternative, estese e vietate ai minori di Rebel Moon e Rebel Moon 2. Inoltre, l'autore ha confermato di essere a lavoro sulla sceneggiatura di Rebel Moon 3 e di aver pianificato anche un film animato di Rebel Moon, probabilmente un prequel, del quale sarà il regista (che segnerebbe il secondo film d'animazione diretto da Snyder dopo Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani del 2010)

Passando oltre, Zack Snyder è anche a lavoro su Planet of the Dead, sequel di Army of the Dead, il primo franchise che il regista ha creato in collaborazione con la piattaforma di streaming on demand Netflix, e sulla serie televisiva animata Twilight of the Gods, realizzata sempre per Netflix e ispirata alla mitologia norrena. Inoltre, l'autore e il suo team hanno confermato di aver riacquistato da Warner Bros la sceneggiatura originale Blood & Ashes, concepita come un sequel di 300 ma successivamente 'spostata' su Alessandro Magno.

Tra i progetti di lunga gestazione, oltre al sogno di The Fountainhead, ricordiamo anche un film su Re Artù rivisitato con la corsa all'oro e il misterioso Horse Latitudes, un titolo che Snyder insegue dal 2011 ma del quale si sa ancora pochissimo: la storia, secondo le poche dichiarazioni del regista, dovrebbe seguire due fotografi di guerra.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti il cinema di Zack Snyder, restate con noi.