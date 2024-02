⁠Tutti i personaggi del trailer di Wolverine & Deadpool spiegati bene

Quali personaggi Marvel appaiono nel trailer di Deadpool & Wolverine? Se volete fare chiarezza sui volti noti e meno noti comparsi nel primo trailer di Deadpool & Wolverine appena pubblicato dai Marvel Studios, siete nel posto giusto.

Il filmato promozionale arrivato come promesso durante il Super Bowl ha svelato tantissimi personaggi vecchi e nuovi presenti in Deadpool & Wolverine, e tra questi ci sono:

Deadpool : nuovamente interpretato da Ryan Reynolds, il personaggio appare sia in abiti civili come Wade Wilson che in azione come Deadpool, mentre alcuni frammenti di trailer potrebbero essere dedicati in realtà ad alcune varianti (come il Deadpool con l'uzi) dato che le foto trapelate dal set hanno mostrato l'attore in diverse rappresentazioni del personaggio.

: nuovamente interpretato da Ryan Reynolds, il personaggio appare sia in abiti civili come Wade Wilson che in azione come Deadpool, mentre alcuni frammenti di trailer potrebbero essere dedicati in realtà ad alcune varianti (come il Deadpool con l'uzi) dato che le foto trapelate dal set hanno mostrato l'attore in diverse rappresentazioni del personaggio. Wolverine : nuovamente interpretato da Hugh Jackman, il personaggio appare negli istanti finali del trailer prima come ombra proiettata sul terreno e poi di spalle con indosso l'iconico costume giallo e blu, all'esordio sul grande schermo. Nel filmato, Wolverine si può anche intravedere seduto ad un tavolo da gioco con indosso uno smoking bianco, easter-egg dedicato ad un iconico look del personaggio nei fumetti Marvel, ma non è chiaro se si tratterà dello stesso Wolverine visto alla fine del trailer o di una sua variante.

: nuovamente interpretato da Hugh Jackman, il personaggio appare negli istanti finali del trailer prima come ombra proiettata sul terreno e poi di spalle con indosso l'iconico costume giallo e blu, all'esordio sul grande schermo. Nel filmato, Wolverine si può anche intravedere seduto ad un tavolo da gioco con indosso uno smoking bianco, easter-egg dedicato ad un iconico look del personaggio nei fumetti Marvel, ma non è chiaro se si tratterà dello stesso Wolverine visto alla fine del trailer o di una sua variante. Cassandra Nova : interpretata da Emma Corrin, Cassandra è la sorella gemella malvagia del professor Charles Xavier, o almeno lo è nei fumetti Marvel Comics. Nel trailer, il personaggio compare brevemente di spalle, riconoscibile dalla nota testa calva che la accomuna al fratello leader degli X-Men.

: interpretata da Emma Corrin, Cassandra è la sorella gemella malvagia del professor Charles Xavier, o almeno lo è nei fumetti Marvel Comics. Nel trailer, il personaggio compare brevemente di spalle, riconoscibile dalla nota testa calva che la accomuna al fratello leader degli X-Men. Mr Paradox : interpretato da Matthew Macfadyen, un nuovo pezzo grosso della TVA che si occupa di reclutare i supereroi del Multiverso in vista della minaccia rappresentata da Kang il conquistatore. Ancora una volta, gli scoop del noto insider My time to shine si sono dimostrati accurati.

: interpretato da Matthew Macfadyen, un nuovo pezzo grosso della TVA che si occupa di reclutare i supereroi del Multiverso in vista della minaccia rappresentata da Kang il conquistatore. Ancora una volta, gli scoop del noto insider My time to shine si sono dimostrati accurati. Pyro : interpretato nuovamente da Aaron Standford, che torna nei panni del personaggio Marvel degli X-Men dopo X-Men: Conflitto finale, uscito nel 2006.

: interpretato nuovamente da Aaron Standford, che torna nei panni del personaggio Marvel degli X-Men dopo X-Men: Conflitto finale, uscito nel 2006. Di ritorno da Deadpool e Deadpool 2: nel trailer compaiono anche vecchi personaggi della saga di Deadpool come Morena Baccarin nei panni di Vanessa, Stefan Kapičić in quelli di Colosso, Brianna Hildebrand come Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kutsuna come Yukio, Leslie Uggams come Blind Al, Karan Soni come Dopinder, Lewis Tan come Shatterstar, Rob Delaney come Peter e Randall Reeder come Buck.

Naturalmente, il film vero e proprio promette di includere tantissimi altri personaggi Marvel esclusi per ovvi motivi dal filmato promozionale, quindi rimanete con noi per tutte le prossime novità. Per altri contenuti scoprite quando uscirà Deadpool & Wolverine in Italia.