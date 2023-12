⁠Rebel Moon, qual è la trama del film spaziale di Zack Snyder

Qual è la trama di Rebel Moon? Dopo le ultime novità sulla data di uscita di Rebel Moon: Parte 1, ecco tutto quello che dovete sapere sull'attesissimo nuovo film fantascientifico scritto e diretto da Zack Snyder.

Come forse saprete, Rebel Moon nasce come film spin-off di Star Wars che Snyder sottopose all'attenzione della Lucasfilm dopo l'uscita di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e prima che la società venisse acquistata dalla Disney e iniziasse a sviluppare la trilogia sequel di JJ Abrams: l'idea dell'autore di 300 e Watchmen era quella di riportare la galassia lontana lontana di George Lucas verso le atmosfere originali che l'avevano ispirata, ovvero i film di samurai di Akira Kurosawa, ma conferirgli un look più maturo e dei temi più dark e adulti. Il progetto naufragò quando Lucasfilm passò in mano alla Disney, ma da allora Snyder non ha abbandonato la sua idea e anzi l'ha evoluta anno dopo anno per 'staccarla' dal mondo di Star Wars e creare un nuovo universo narrativo autonomo.

A tal proposito, Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del fuoco è ispirato a I sette samurai e racconta la storia di Kora, una ragazza che dopo essersi schiantata su una luna ai confini dell'universo inizia una nuova vita in un insediamento pacifico di agricoltori. Presto però diventerà l'unica speranza di salvezza di questa colonia quando il tirannico Reggente Balisarius e il suo crudele emissario, l'Ammiraglio Noble, scoprono che i contadini senza volerlo hanno venduto il loro raccolto ai Bloodaxe, due gemelli leader di un agguerrito gruppo di ribelli braccati dal Mondo Madre. Assieme a Gunnar, un coltivatore dal cuore tenero e ignaro di cosa sia una guerra, Kora riceve l'incarico di scovare tutti i combattenti pronti a rischiare la propria vita per la gente di Vedt, e si mette in viaggio per raggiungere i diversi mondi della galassia in cerca dei Bloodaxe e allo scopo di riunire una piccola banda di guerrieri pronti a redimersi voglia di redimersi.

Tra i personaggi protagonisti di Rebel Moon troveremo il pilota e killer mercenario Kai (Charlie Hunnam), il leggendario Generale Titus (Djimon Hounsou), l'esperta spadaccina Nemesis (Doona Bae), il prigioniero dalle nobili origini Tarak (Staz Nair) e Milius (E. Duffy), una combattente della resistenza, senza dimenticare il robot Jimmy (con la voce di Anthony Hopkins).

Rebel Moon: Parte 1 uscirà il 22 dicembre e sarà seguito da Rebel Moon: Parte 2 - La sfregiatrice, in arrivo su Netflix dal 19 aprile 2024.