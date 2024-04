⁠Quando arriva la Snyder Cut di Rebel Moon su Netflix? Il punto della situazione

Quando arriva la Snyder Cut di Rebel Moon su Netflix? Dopo la pubblicazione dei nuovi poster di Rebel Moon 2 e in vista dell'uscita in streaming del secondo capitolo della saga di Zack Snyder, facciamo il punto sulle chiacchierate 'versioni per adulti' dei due film sci-fi.

Al momento della stesura di questo articolo non esiste ancora una data d'uscita ufficiale per la Snyder Cut di Rebel Moon, ma è stato confermato che il progetto arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix nel corso della prossima estate: considerato che Rebel Moon: Parte 2 uscirà il 19 aprile in versione PG-13 da due ore, infatti, è logico che Netflix voglia far passare qualche mese per tornare nel mondo sci-fi creato da Snyder, soprattutto perché la Snyder Cut promette un'esperienza totalmente diversa rispetto a quella dei due film PG-13.

Addirittura, in una recente intervista promozionale con I Minutemen pubblicata su YouTube, Zack Snyder in persona ha anticipato che le Snyder Cut di Rebel Moon 1 e Rebel Moon 2 usciranno in contemporanea su Netflix, e dato che ogni film includerà un'ora di scene aggiuntive rispetto alla versione PG-13, si parla di un maxi-appuntamento da ben sei ore con Rebel Moon e i suoi contenuti per adulti. A proposito delle scene inedite, che immaginiamo ispirate a Game of Thrones, Snyder ha dichiarato: "Si tratta di un unico film da sei ore molto per adulti, e molto vietato ai minori”.

