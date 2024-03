⁠Quale potrebbe essere il titolo di Spider-Man 4? Il futuro della saga di Tom Holland

Quale potrebbe essere il titolo di Spider-Man 4? Mentre continuano le indiscrezioni sul nuovo film di Spider-Man con Tom Holland per il MCU, proviamo ad immaginare in che direzione andrà la saga cinematografica co-prodotta da Marvel Studios e Sony Pictures.

Una delle idee a cui abbiamo pensato è un titolo che riprenda alcuni dei nomi iconici delle serie a fumetti della saga Marvel Comics, come ad esempio The Spectacular Spider-Man o anche The Ultimate Spider-Man: il regista Jon Watts e Kevin Feige hanno sempre parlato della trilogia 'Home' come la storia delle origini dello Spider-Man del MCU, e ora che quella saga si è conclusa ci aspettiamo che la Sony e i Marvel Studios abbandonino i giochi di parole incentrati su 'Home', quindi un famoso titolo teorizzato dai fan come Spider-Man: A New Home ci sembra poco probabile.

Le poche informazioni che abbiamo sulla possibile trama di Spider-Man 4 parlano di un Peter Parker deciso a rinunciare alla propria vita privata in favore di un'esistenza quasi totalmente concentrata su Spider-Man, ecco perché un titolo secco e diretto come The Spectacular Spider-Man o simili ci sembra la scelta migliore, almeno in base alle indiscrezioni che circolano sul film. Un'altra possibilità è ovviamente legata ad un sottotitolo ad effetto, che rispecchi la storia che il film andrà a raccontare: da quel che si dice Spider-Man 4 dovrebbe essere incentrato sulla presa di potere di Kingpin come sindaco di New York, con Daredevil come alleato e l'aggiunta di elementi legati al Multiverso e al ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, quindi nel campo delle possibilità potrebbe rientrare anche un titolo più specifico come ad esempio Spider-Man: Devil's Reign.

Chiaramente per ora si tratta di un salto nel buio, attendiamo maggiori informazioni sul progetto e un eventuale annuncio ufficiale.

